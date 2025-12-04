Lazio, Flaminia torna allo stadio: quanto manca al suo primo volo

L'aquila tornerà dopo la sfida contro il Lecce, a cui molti tifosi non erano presenti per via della protesta contro Lotito

RASSEGNA STAMPA - Lazio-Milan è una di quelle partite che non si devono perdere, che uniscono squadra e tifosi. Sui social è partito un passaparola per radunare più persone possibili e far "sentire" al Milan di che pasta è fatta la Lazio, ma stasera avrà un valore speciale anche per un altro motivo: la seconda apparizione di Flaminia, la nuova aquila biancoceleste, presentata per la prima volta contro il Lecce.

La sfida contro il Lecce si è creata in un ambiente surreale, vista la protesta del tifo contro Lotito per il caso della nipote di Paparelli, quindi seppur Flaminia sia già stata mostrata all'Olimpico, molti non l'hanno ancora vista.

L'aquila, peòr, non è ancora pronta a volare: come scrive il Corriere dello Sport, servirà circa un mese di allenamenti e prove all’Olimpico prima di replicare i voli spettacolari di Olympia. La sua presenza, però, ha un peso simbolico enorme. Il volo che verrà, o anche solo l’attesa del volo, rappresenta il desiderio di riscatto e di vittoria del popolo laziale.