Lazio - Milan, centravanti a confronto: Il Taty sfida Leao

RASSEGNA STAMPA - Una sfida nella sfida. Castellanos da una parte e Leao dall'altra sono pronti a prendersi la scena, infiammando la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan che metterà in palio un posto ai quarti di finale di Coppa Italia.

Proprio contro i rossoneri, in campionato, il Taty ha rivisto il campo dopo un mese e mezzo fuori, prendendo il posto di Dia per l'ultima mezz'ora. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, chiaramente l'argentino non può essere al top, ma Sarri si affiderà lo stesso a lui dal primo minuto, non solo per provare trovare quei gol che Dia non è mai stato in grado di garantire nelle sette gare in cui ha sostituito il compagno di reparto, ma anche perché sa quello che Castellanos può dare al gioco della sua Lazio grazie ai suoi movimenti.

Sponda milanista, invece, Leao ha ormai quasi completato la sua evoluzione da esterno d'attacco a numero 9, e con ottimi risultati. Nonostante gli oltre quaranta giorni di stop per infortunio, nel suo caso terminati a ottobre, Rafa ha già trovato cinque volte la via della rete, l'ultima proprio nella sfida di sabato scorso contro i biancocelesti. Le mancate garanzie fornite da Gimenez e Nkunku, entrambi ancora a secco, hanno portato Allegri a virare sul portoghese, portandolo più vicino alla porta e trasformandolo in un centravanti vero e proprio.

Sono proprio le prestazioni di questi due che potrebbero decidere, in un senso o in un altro la sfida di coppa. Sarri ritroverà il suo centravanti titolare, affidandosi alla sua voglia di tornare subito a essere decisivo, mentre Allegri si aggrapperà al suo fuoriclasse, nella speranza che colpisca nuovamente contro i biancocelesti.