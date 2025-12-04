Lazio, cena a Formello prima del Milan. E spunta Lotito
RASSEGNA STAMPA - La carica della Lazio verso il Milan. Il secondo round in pochi giorni è alle porte, la squadra di Sarri all'Olimpico si gioca il passaggio del turno in Coppa Italia. Può essere una via più semplice e più veloce in stagione per arrivare in Europa, viste le difficoltà del campionato.
Per questo serve una grande partita proprio contro i rossoneri, affrontati già sabato sera. A San Siro è finita tra le polemiche, il rigore negato da Collu per il fallo di mano di Pavlovic ha fatto infuriare i biancocelesti.
Dopo la rifinitura, la squadra ha fatto gruppo a Formello. Tutti insieme a cena, dove è spuntato anche il presidente Lotito, secondo quanto riportato da Il Messaggero. Il patron era presente nel centro sportivo alla vigilia di una gara così importante.