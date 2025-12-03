Calciomercato | L'Inter scarica due ex Lazio? La rivelazione

L'Inter potrebbe decidere di dire addio a due ex giocatori della Lazio, a rivelarlo è lo stesso procuratore ai microfoni di Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter è pronta a salutare due ex Lazio? Il rischio c'è. Il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi passati per la Capitale negli scorsi anni, è in bilico e al termine della stagione potrebbero entrambi trovarsi senza un contratto. A spiegare la loro situazione, è stato l'agente Federico Pastorello che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha svelato la posizione dell'Inter sulla questione.

IL FUTURO DI ACERBI E DE VRIJ - "La società con noi è stata molto chiara: prenderanno una decisione a fine stagione. Poi ovviamente c'è chi sarà libero di trattare il rinnovo, chi magari nel frattempo avrà già firmato con qualcun altro. Non vedo però all'orizzonte decisioni già prese. L'Inter avrà il suo ben da fare, ha 5-6 giocatori in scadenza e sono calciatori che hanno fatto la storia recente del club. Qualcuno sarà ai saluti qualcun altro rinnoverà. Però siamo abbastanza sereni, sappiamo che la società riprenderà questi discorsi a maggio-giugno".

COSA FARANNO IN CASO DI ADDIO? - "Noi facciamo il nostro lavoro che è quello di portare quante più opzioni ai calciatori e anche stavolta farò così. Detto ciò, i ragazzi sono attaccatissimi all'Inter. De Vrij è alla sua ottava stagione all'Inter e anche Acerbi ha scritto pagine molto importanti della storia recente nerazzurra. Si trovano benissimo e non escludo nulla, ma ne parleremo a tempo debito".