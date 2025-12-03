Bologna, Italiano e i possibili rientri: il punto verso la Lazio

Alla vigilia della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. In particolare ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni suoi calciatori.

Alla vigilia della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Parma, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa. In particolare ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni suoi calciatori: alla prossima giornata di campionato c'è la Lazio di Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Immobile? Gli avevo promesso che dopo Cremona sarebbe stato nei convocati. Il ragazzo è guarito e ora bisogna alzare condizione, minuti e tenuta. Mi auguro che mentalmente sia libero da ogni pensiero. Deve portarci in dono la sua esperienza e l'attacco alla profondità. Chi al posto di Vitik? Abbiamo provato De Silvestri, per esperienza e caratteristiche è il più adatto".

"Holm? Avevamo già programmato di dargli 20 minuti con la Cremonese e sul 3-1 ne abbiamo approfittato perché ha una grande propulsione offensiva e poteva darci una mano. Ora è recuperato al massimo, anche se non so se possa tenere i ritmi a cui ci ha abituati. Rowe? È in ripresa, anche se farlo giocare dall'inizio è rischioso. Comunque mi piace, si sta comportando bene e sta alzando il suo livello".