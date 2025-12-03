Lazio, Mandas merita una chance: il commento di Oddi

Giancarlo Oddi ha speso delle parole su Nicola Pietrangeli, soffermandosi, poi, sulla sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan.

Ospite in collegamento a Radiosei, Giancarlo Oddi ha speso parole di apprezzamento per Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano scomparsa di recente, sottolineando il suo legame con la Lazio di quel tempo. L'ex difensore biancoceleste, inoltre, si è soffermato sull'imminente gara di Coppa Italia contro il Milan. Queste le sue parole:

“Pietrangeli era anche bravo a giocare a pallone, ogni tanto qualche calcio ce lo siamo dato. Bella persona, oltre il campione che è stato. Aveva un grande legame con tutti noi, altrimenti mica lo facevamo entrare a Tor di Quinto (sorride, ndr). Simpatico, ci si stava bene".

"Domani mi aspetto che la Lazio si comporti come a San Siro, per me ha fatto un’ottima partita. Mi aspetto una prestazione importante, contro certe squadre è fondamentale. Squadre come il Milan sono abituate a lottare per più fronti, quindi vedremo una squadra che vorrà vincere a tutti i costi".

"Cambi di formazione? Non credo che Sarri ne abbia tanti a disposizione, visti anche gli infortuni. Mandas meriterebbe pure di giocare, ha fatto bene”.