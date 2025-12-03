Lazio, quest'anno è un bivio: l'analisi di Cardone
Giulio Cardone ha parlato ai microfoni di Radiosei, commentando le parole di Sarri sulla sfida di San Siro contro il Milan. Il giornalista di Repubblica, inoltre, ha parlato del possibile undici contro i rossoneri in Coppa Italia, evidenziando, poi, come quest'anno la il club biancoceleste si trovi a un crocevia importante. Di seguito le sue considerazioni:
“Collu sarebbe stato promosso da Rocchi ma lo stesso Rocchi dice che non era mai fallo quello di Marusic quindi: come si fa a promuoverlo? Confusione clamorosa nelle indicazioni che vengono date agli arbitri e di conseguenza a tutti noi. Le decisioni si contraddicono di volta in volta, anche in situazioni simili. Non si vede la luce".
"Ieri Sarri ha fatto un capolavoro dialettico: la frecciata all’arbitro c’era, quando fa capire che è stato condizionato, ma poi lancia l’idea di spostare il Var dall’altra parte delle panchine".
"Qualche cambio domani Sarri lo farà, da Mandas a Provstgaard. Mi aspetto anche Tavares e probabilmente Dele-Bashiru. Questo è un anno-bivio per la Lazio: o si rilancia, o affonda. Se Sarri a giugno resterà è perché la Lazio avrà imboccato la strada del possibile rilancio”.