Lazio, contro il Milan con l'11 di San Siro: parla Rambaudi
Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è proiettato alla sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan, tornando anche sull'arbitraggio della sfida di San Siro. Queste le sue parole:
“L’arbitro di Milan-Lazio è da tenere fuori. Sono d’accordo con Sarri quando dice che il Var deve essere messo dall’altra parte rispetto alle panchine".
"Domani l’obiettivo deve essere quello di giocare più a lungo come nel primo tempo di sabato. La Lazio ha fatto un’ottima gara in casa del Milan, dimostrando qualità e carattere. Anche il secondo tempo siamo partiti bene ma dopo il gol c’è stato un po’ di sbandamento, che comunque può starci.
"Io partirei con la titolare di sabato, al massimo con un paio di cambi, poi comunque le sostituzioni sono determinanti”.