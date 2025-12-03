IL TABELLINO di Lazio Primavera - Bologna 2-1
Coppa Italia Primavera | Sedicesimi di finale
Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 11:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Marcatori: Markovic (35', B), Ciucci (45'+1', L), Montano (48', L).
Lazio Primavera - Bologna 2-1
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordoni; Canali (70' Battisti), Santagostino, Farcomeni (63' Milillo), Marinaj (46' Cuzzarella), Calvani; Sulejmani (46' Serra), Montano (88' Cangemi). A disp: Bosi, Iorio, Carbone, Pernaselci, Curzi, Sana Fernandes. All.: Punzi.
BOLOGNA: Gnudi, Pukko, Krasniqi (77' Armanini), Lai, Mazzetti (61' Ferrari), Francioli, Papazov, Castillo, Markovic (61' Briguglio), Libra (61' Rossitto), Lo Monaco (61' Toroc). A disp.: Kristancig, Tupec, Nesi, N`Diaye, Jaku, Baldini. All.: Morrone.
Arbitro: Dorillo (sez. Torino)
Assistenti: Cirillo - Raccanello
NOTE
Ammoniti: Markovic (B), Battisti (L), Pannozzo (L), Francioli (B).
Espulsi: /
Recupero: 4'.