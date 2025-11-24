IL TABELLINO di Lazio Primavera - Verona 2-4
Primavera 1 | 12ª giornata
Lunedì 24 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Lazio Primavera - Verona 2-4
Marcatori: Sulejmani (16', L), Gelli (32', L), Akalé (47', V), Monticelli (52', V), Vermesan (76', V), Pavanati (90'+5, V).
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Munoz, Pinelli (57' Santagostino), Farcomeni (69' Cuzzarella); Gelli (57' Ciucci), Sulejmani, Sana Fernandes (69' Trifelli). A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi.
VERONA: Castagnini, Kurti (46' Pavanati), Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé (90'+1 Vapore), Tagne, Yildiz, Casagrande (67' Vermesan), Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco
Arbitro: Manzo (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Scarpati - Nappi
NOTE
Ammoniti: Gelli (L), Pinelli (L), Casagrande (V), Feola (V).
Espulsi: Calvani (L), Munoz (L).
Recupero: 1', 5'.