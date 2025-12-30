PRIMAVERA | Lazio - Fiorentina, scelto l'arbitro: la terna completa
30.12.2025 14:15 di Christian Gugliotta
Dopo la sosta per le festività natalizie, la Lazio Primavera è pronta a tornare in campo per inaugurare il proprio 2026. Reduce dal pari sul campo del Parma, la squadra di Punzi vuole tornare al successo per proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi, allungandola a cinque gare di fila senza sconfitte in tutte le competizioni.
Nel match valido per la diciottesima giornata di campionato, i biancocelesti se la vedranno contro la più quotata Fiorentina, attualmente prima della classe a pari punti con Roma e Inter.
A dirigere la sfida sarà Alessandro Colelli, fischietto della sezione di Ostia Lido, che sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli e Pio Carlo Cattaneo.
