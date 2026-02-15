Lazio - Atalanta, le pagelle dei quotidiani: Taylor il migliore, sbaglia Tavares
La Lazio esce sconfitta dal match casalingo contro l'Atalanta. Prima il gol di Ederson, dagli undici metri, poi quello di Zalewski nella ripresa. Nonostante una buona prestazione da parte della squadra di Sarri, esce dall'Olimpico sconfitta 2-0. Tra le note liete della serata, sicuramente, una buonissima performance da parte di Taylor, che agisce praticamente lungo tutto il campo. Non si può dire certamente la stessa cosa per Tavares che, dopo i segnali incoraggianti delle ultime partite, questa volta conclude con l'insufficienza: è proprio da un suo lancio sbagliato che nasce l'azione che porta al vantaggio nerazzurro.
Gara a due facce per Provstgaard, che salva sulla linea la conclusione di Krstovic ma poi, spiega il Corriere dello Sport, "marca a distanza esagerata il montenegrino in occasione del penalty concesso". Fanno ben sperare i minuti in campo di Rovella, subentrato a Cataldi, così come quelli di Ratkov, anche se la chance fallita clamorosamente a tu per tu con la porta continua a gridare vendetta. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, vediamo insieme come sono state giudicate le performance dei biancocelesti dai principali quotidiani sportivi:
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6, Marusic 5,5, Gila 6, Patric (dall'1’ st) 5,5, Provstgaard 5,5, Tavares 5, Dele-Bashiru 5,5, Cataldi 5,5, Rovella (dal 22’ st) 6, Taylor 6,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 5,5, Noslin 5, Ratkov (dal 22’ st) 6. Sarri 5,5.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5,5, Marusic 5, Gila 6, Patric (dall'1’ st) 5, Provstgaard 6, Tavares 4, Dele-Bashiru 5, Cataldi 5,5, Rovella (dal 22’ st) 6, Taylor 6,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 5,5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 6, Noslin 5,5, Ratkov (dal 22’ st) 6. Sarri 5,5.
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 5,5, Marusic 5,5, Gila 6, Patric (dall'1’ st) 5, Provstgaard 6, Tavares 5, Dele-Bashiru 4,5, Cataldi 5, Rovella (dal 22’ st) 5,5, Taylor 5,5, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 4,5, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 5, Noslin 5, Ratkov (dal 22’ st) 5,5. Sarri 5,5.
IL MESSAGGERO - Provedel 5,5, Marusic 5,5, Gila 6, Patric (dall'1’ st 6) , Provstgaard 6,5, Tavares 4,5, Dele-Bashiru 5, Cataldi 5, Rovella (dal 22’ st) 6, Taylor 7, Cancellieri (dal 34’ st) SV, Isaksen 6, Dia (dal 43’ st) SV, Maldini 6, Noslin 5,5, Ratkov (dal 22’ st) 6. Sarri 5.