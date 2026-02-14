FORMELLO - Lazio, riposo e poi la ripresa: dubbio Gila, torna Romagnoli

FORMELLO - La Lazio chiude il mini-tour de force della settimana con la sconfitta contro l'Atalanta. Il programma ora predeve due giorni di riposo con la ripresa fissata martedì per preparare la gara contro il Cagliari.

A disposizione di Sarri tornerà Romagnoli, squalificato all'Olimpico. Da verificare invece le condizioni di Gila, uscito all'intervallo per un problema al ginocchio. In Sardegna potrebbero rivedersi anche Zaccagni e Basic, entrambi vicini al rientro dai rispettivi infortuni. 

Lo stesso vale per Lazzari, da valutare nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarà Pedro: ne avrà per un mese dopo la forte distorsione alla caviglia accusata contro il Bologna in Coppa Italia.

