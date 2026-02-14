Lazio, Brocchi: "Maldini ha un talento incredibile. Sarri gli sta dimostrando..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel post di Lazio - Atalanta, dallo studio di Vamos a Dazn, Cristian Brocchi ha detto la sua sui biancocelesti soffermandosi in particolare su Maldini: "In lui vedo un talento incredibile che può venire fuori con un allenatore come Sarri, non è facile per Daniel portarsi il peso sulle spalle di quello che si è sempre potato dietro. È arrivato lì perché ha del potenziale, deve trovare un allenatore che investe su di lui e Sarri glielo sta dimostrando".

"Alla Lazio mancano quei giocatori che segnano, quando sono arrivato io avevamo Zarate poi è arrivato Klose e Immobile. Dei bomber veri, Maldini lo potrà diventare? Speriamo e alla Lazio questo manca".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE