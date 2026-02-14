"Il migliore, domina il centrocampo": in Turchia sono (già) pazzi per Guendouzi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutti pazzi per Guendouzi. Nella giornata di oggi si è giocata la sfida tra Fenerbahce e Trabzonspor, vinta dalla squadra di Tedesco 3-2. Sul tabellino del match, alla voce marcatori, Talisca, Akturkoglu e Asensio. Ma, anche senza siglare alcun gol, un altro calciatore si è preso la scena. Si tratta di Guendouzi, passato nella sessione invernale di calciomercato dalla Lazio al club turco.

Su X sono tantissimi i commenti dei tifosi turchi che parlano del francese come del migliore in campo. "Ha dominato il centrocampo, era ovunque", scrive un utente. "Il miglior centrocampista del campionato", aggiunge un altro tifoso del Fener. "Guendouzi è un vero mostro, ha giocato di nuovo in modo brillante!", e ne potremmo aggiungere molti altri dallo stesso tono.

Insomma, è passato praticamente un mese da quando l'ex Marsiglia ha indossato per la prima volta la maglia gialloblù, ma in una manciata di partite è già riuscito a conquistare i suoi nuovi tifosi.