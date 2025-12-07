IL TABELLINO di Lazio Primavera - Frosinone 1-0

Il tabellino della sfida tra Lazio Primavera e Frosinone, valida per la quattordicesima giornata di campionato.
07.12.2025 17:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Primavera - Frosinone 1-0

Primavera 1 | 14ª giornata

Domenica 7 dicembre 2025, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Marcatori: Sana Fernandes (90'+1', L).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordomi; Ferrari, Farcomeni (61' Montano), Pinelli (72' Munoz), Santagostino, Cuzzarella (61' Calvani); Gelli, Sulejmani (61' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Canali, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.

FROSINONE: Rodolfo; Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci, Colley. A disp.: Di Giosa, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Pavanati, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari. All.: Marini.

Arbitro: Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Cecchi - Di Curzio

NOTE

Ammoniti: Ferrari (L), Colley (F), Montano (L), Lucchetti (F).

Espulsi: /

Recupero: 9'.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.