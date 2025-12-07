IL TABELLINO di Lazio Primavera - Frosinone 1-0
Primavera 1 | 14ª giornata
Domenica 7 dicembre 2025, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Marcatori: Sana Fernandes (90'+1', L).
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Bordon, Bordomi; Ferrari, Farcomeni (61' Montano), Pinelli (72' Munoz), Santagostino, Cuzzarella (61' Calvani); Gelli, Sulejmani (61' Sana Fernandes). A disp.: Bosi, Battisti, Marinaj, Canali, Iorio, Pernaselci, Cangemi. All.: Punzi.
FROSINONE: Rodolfo; Luchetti, Pelosi, Obleac, Cichero, Schietroma, Ndoye, Befani, Ndow, Toci, Colley. A disp.: Di Giosa, Colafrancesco, Fiorito, Lohmatov, Molignano, Pavanati, Zorzetto, Ceesay, Reali, Buonpane, Mboumbou, Cesari. All.: Marini.
Arbitro: Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Cecchi - Di Curzio
NOTE
Ammoniti: Ferrari (L), Colley (F), Montano (L), Lucchetti (F).
Espulsi: /
Recupero: 9'.