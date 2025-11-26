PRIMAVERA | Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro: la terna completa
Continua il momento di grande difficoltà della Lazio Primavera, che nell'ultima uscita contro il Verona ha incassato il quarto ko nelle ultime cinque gare di campionato. La vittoria manca ormai da più di un mese e mezzo ai baby biancocelesti che, dopo il successo sull'Inter dello scorso 4 ottobre, hanno infilato una striscia negativa di quattro sconfitte e un pareggio.
Nel prossimo match di campionato, in programma alle 11:00 di domenica 30 novembre, la squadra di Punzi se la vedrà in trasferta con l'Atalanta, squadra che attualmente occupa il quinto posto in classifica insieme al Cesena.
A dirigere la sfida sarà Stefano Reineri, fischietto della sezione di Como, che sarà affiancato dalla coppia di assistenti composta da Gianluca Li Vigni e Simone Giuseppe Chimenti.