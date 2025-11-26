Calciomercato Lazio | Ilic resta un obiettivo: le sue condizioni

Ivan Ilic è sempre un nome gradito in casa Lazio, soprattutto da Sarri, nonostante l'infortunio che lo ha costretto a fermarsi durante la sosta

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio continua a monitorare il profilo di Ivan Ilic per il mercato di gennaio. Il centrocampista serbo è da tempo un profilo che piace a Maurizio Sarri, fin dalla sua prima avventura nella Lazio, quando il classe 2001 era ancora un giocatore di proprietà dell'Hellas Verona. Le sue qualità permetterebbero al centrocampo biancoceleste di alzare il proprio tasso tecnico, inserendo un giocatore utile in fase di manovra e con qualche gol in più nelle gambe.

LA SITUAZIONE - Nelle ultime settimane, però, la pista che porta al giocatore del Torino si è leggermente complicata sia per l'aumento del minutaggio concessogli da Baroni, che inizialmente lo aveva rilegato al ruolo di riserva, sia per l'infortunio accusato in Nazionale. A causa di una distorsione a al ginocchio accusata durante la partita tra Serbia e Inghilterra, infatti, Ilic era stato costretto a lasciare il campo al 39' di gioco. Nell'ultima uscita dei granata contro il Como è stato escluso dai convocati, ma la speranza del Torino è di recuperarlo presto.

LE CONDIZIONI DI ILIC - Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, infatti, Ilic sta proseguendo il proprio percorso riabilitativo. Nella giornata di ieri, infatti, l'ex Verona ha lavorato a parte insieme a Ismajli. Il suo obiettivo è quello di tornare il prima possibile, con la partita contro il Milan dell'8 dicembre come obiettivo più realistico.