Lazio, Lotito deve inviare la relazione finanziaria: la scadenza
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio sarà a saldo zero. Manca solamente l'ufficialità, attesa verso la metà di dicembre. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, entro domenica la Lazio dovrà presentare alla nuova Authority di vigilanza la fotografia dei conti al 30 settembre scorso, già pronta ma non ancora inviata.
INDICE - Questa sarà poi analizzata e verrà espressa la sentenza definitiva sulle limitazioni che toccheranno alla Lazio, ma soprattutto quantificheranno di quanto la società biancoceleste si trova oltre il parametro di 0,8 del costo del lavoro allargato. Un dettaglio fondamentale soprattutto in vista dell'abbassamento a 0,7 in vista della prossima estate e per il rischio della Lazio di ritrovarsi nuovamente con il blocco del mercato. La situazione è delicata.
LOTITO - Lotito in passato si è inventato più volte un colpo last minute, un'intuizione che gli permettesse di superare l'ostacolo, ma già dalla scorsa sessione di calciomercato, quella bloccata per una "svista", non era riuscito a far nulla per limitare i danni. Agire a saldo zero per lui può essere una fortuna, egoisticamente parlando, perché gli consentirebbe di autofinanziare gli acquisti, senza esser costretto a spendere. Ma poi in estate? Si teme il dramma.
