Nico Paz lascia il Como a gennaio? Il Real Madrid lo rivuole
Nico Paz può lasciare il Como a gennaio. A riferirlo è il giornalista argentino di TyCSports Gaston Edul, che ha spiegato che il Real Madrid sta lavorando per riportare in Spagna già quest'inverno il numero dieci dei lariani.
25.11.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pare che i Blancos avrebbero già comunicato al Como e allo stesso calciatore di voler esercitare il diritto di recompra (da 10 milioni di euro, come stabilito due anni fa) nella prossima sessione di mercato.
L'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, ha preciso che la clausola di riacquisto non è valida per gennaio e quindi il club degli Hartono potrebbe tenere Nico Paz fino a giugno.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.