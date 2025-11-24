PRIMAVERA | Lazio - Verona 2-4: biancocelesti ko in rimonta
La Lazio cade per 2-4 contro il Verona e continua il suo momento di profonda crisi. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Sulejmani e Gelli, la squadra di Punzi è rimasta con la testa negli spogliatoi a inizio ripresa, subendo due reti nei minuti iniziali del secondo tempo. Al 76’, contro i biancocelesti in inferiorità numerica per il rosso a Calvani, Vermesan completa la rimonta realizzando un penalty concesso da Ciucci.
Nei minuti finali, poi, la Lazio resta addirittura in nove uomini per il secondo giallo sventolato a Munoz, subendo in pieno recupero la rete del definitivo 2-4 siglata da Pavanati. La squadra di Punzi, dunque, allunga la sua striscia negativa, incassando il quarto ko nelle ultime cinque gare e aggravando ulteriormente la propria posizione in classifica.
Primavera 1 | 12ª giornata
Lunedì 24 novembre 2025, ore 12:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (4-3-3): Bosi; Ferrari, Bordon, Bordoni, Calvani; Munoz, Pinelli (57' Santagostino), Farcomeni (69' Cuzzarella); Gelli (57' Ciucci), Sulejmani, Sana Fernandes (69' Trifelli). A disp.: Pannozzo, Milillo, Marinaj, Shpuza, Canali, Montano, Curzi. All.: Francesco Punzi.
VERONA: Castagnini, Kurti (46' Pavanati), Popovic, De Battisti, Monticelli, Feola, Akalé (90'+1 Vapore), Tagne, Yildiz, Casagrande (67' Vermesan), Peci. A disp.: Tommasi, Topollaj, Garofalo, Martini, De Rossi, Stella, Bortolotti, Barry. All.: Paolo Sammarco
Arbitro: Manzo (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Scarpati - Nappi
Marcatori: Sulejmani (16', L), Gelli (32', L), Akalé (47', V), Monticelli (52', V), Vermesan (76', V), Pavanati (90'+5, V).
Ammoniti: Gelli (L), Pinelli (L), Casagrande (V), Feola (V).
Espulsi: Calvani (L), Munoz (L).
Recupero: 1', 5'.
SECONDO TEMPO
90'*5 - Triplice fischio: il Verona supera la Lazio per 2-4.
90'+5 - Pavanati arriva a tu per tu con Bosi e trafigge il portiere. 2-4 e gara chiusa.
90'+3' - Pavanati realizza il 2-4, ma l'arbitro annulla per fuorigioco
90'+1 - Cambia il Verona: Akalé lascia il campo a Vapore.
90' - Cinque minuti di recupero.
89' - Feola ammonito per un intervento da dietro su Santagostino.
87' - Espulso anche Munoz, la Lazio chiude in nove uomini. Lo spagnolo interviene in ritardo su un avversario e l'arbitro è costretto a estrarre il secondo giallo.
81' - De Battisti vicino al 2-4, Bosi salva in uscita bassa.
78' - Munoz conclude sul primo palo, ma Castagnini è attento e mette in angolo.
78' - Ultimo cambio tra le file biancocelesti: Montano prende il posto di Ferrari.
76' - Vermesan apre il piattone destro e spiazza Bosi dagli 11 metri. Gara ribaltata e secondo tempo da dimenticare per la Lazio.
75' - Calcio di rigore per il Verona. De Battisti penetra in area e Ciucci lo stende ada dietro, l'arbitro assegna il penalty.
71' - Gran tiro dalla distanza di Feola, Bosi vola e respinge.
69' - Altri due cambi nella Lazio: fuori Farcomeni e Sana Fernandes, dentro Cuzzarella e Trifelli
67' - Nel Verona Vermesan entra al posto di Casagrande.
65' - La Lazio resta in dieci! Intervento scomposto di Calvani nei pressi della linea laterale, l'arbitro non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso.
58 - Casagrande interviene da dietro su Bordoni: è il primo ammonito nel Verona.
57 - Doppio cambio per Punzi: Ciucci e Santagostino prendono il posto di Gelli e Pinelli. La Lazio si ridisegna con un 3-5-2.
52' - Il Verona paeggia i conti! Monticelli raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e scarica di prima col sinistro, trovando l'angolino. Tutto da rifare per la Lazio.
47 ' - Gli ospiti accorciano le distanze! Un'uscita non perfetta di Bosi su un cross basso dalla destra manda fuori tempo la difesa biancoceleste. Il pallone arriva sui piedi di Akalé, che non sbaglia il tap-in da pochi passi.
46' - Primo cambio per il Verona: Pavanati prende il posto di Kurti.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+1 - L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi, 2-0 all'intervallo.
45' - Assegnato un minuto di recupero.
45' - Scivolata scomposta di Munoz: l'arbitro estrae il giallo.
38' - Si salva la Lazio! Incredibile flipper nell'area di rigore biancoceleste, con il pallone che, dopo una serie di conclusioni respinte, viene deviato da Monticelli sulla parte alta della traversa.
32' - RADDOPPIA LA LAZIO! Farcomeni imbuca per Gelli, che a tu per tu con Castagnini apre il mancino e firma la ree del 2-0.
21' - Pinelli interviene duro su un avversario: altro giallo in casa Lazio
16' - GOOOOOOOL DELLA LAZIO! Sulejmani sfrutta un pasticcio difensivo del Verona e dal limite apre il piattone destro piazzandola sfera sotto l'incrocio.
14' - Intervento duro e in ritardo di Gelli, che diventa il primo ammonito della gara.
12' - Ospiti ancora pericolosi con Akalé, che da pochi passi colpisce al volo non trovando lo specchio della porta.
9' - Verona vicino al vantaggio! Bosi respinge male con i pugni un cross dalla sinistra e il pallone arriva sui piedi di Monticellli, che dal limite conclude di poco sopra la traversa con il portiere fuori dai pali.
3' - Primo tentativo di Ferrari, la sua conclusione termina larga.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Verona, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Dopo aver collezionato appena un punto nelle ultime quattro uscite, i ragazzi di Punzi hanno bisogno di una reazione e vogliono tornare al successo contro i gialloblù per allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente distante solo un punto. Appuntamento alle ore 12:00 per il fischio d'inizio.