Lazio | Isaksen, la dolce dedica alla sua Mari: ecco chi è

L'esterno non ha inciso sul tabellino contro il Lecce ma è stato autore di un'ottima prova

La Lazio torna a vincere e lo fa in una partita molto importante a livello emotivo: domani 25 novembre sarà la giornata contro la violenza sulle donne e per l'occasione tutti i calciatori sono scesi in campo con un segno rosso sul viso. Alcune società, tra cui la Lazio, hanno partecipato anche ad un'altra iniziativa: i giocatori hanno infatti indossato la maglia con il nome di una donna importante per loro.

Ieri Isaksen ha indossato il suo solito numero 18 ma con il nome Mari. Chi è Mari? A svelarlo è stato lo stesso esterno attraverso un post su Instagram nell'immediato post partita: "Ti amo mamma. Forza Lazio sempre".

Di seguito il post: