Lazio, sorpresa all'Olimpico: chi ha visto il match dagli spalti
In occasione della sfida tra Lazio e Lecce sugli spalti anche l'ex biancoceleste Marcelo Salas: il post social pubblicato dalla società
23.11.2025 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio è tornata a giocare all'Olimpico nella sfida contro il Lecce. Una gara importantissima per la squadra di Sarri che ha voglia di ripartire dopo il ko maturato prima della pausa contro l'Inter.
Un match speciale anche per la presenza di un ex biancoceleste: Marcelo Salas che si è goduto la gara dagli spalti. A comunicarlo la società che ha postato sui social una sua foto, insieme a due sue maglie storiche, con la scritta: "Matador".
