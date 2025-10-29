Lazio, l'ultima vittoria a Pisa più di trent'anni fa: il ricordo della società - VIDEO
Tornano ad affrontarsi Pisa e Lazio. Dopo più di trent'anni le due squadre si incontrano in Serie A. La gara, valida per il turno infrasettimanale della nona giornata di campionato, andrà in scena giovedì 30 ottobre alle 20:45.
L'ultimo precedente si è giocato proprio in Toscana, all'Arena Garibaldi. Era il 5 maggio 1991, quando i biancocelesti, allora guidati da Zoff in panchina, hanno avuto la meglio sui nerazzurri di Giannini per 0-1.
In gol Ruben Sosa, che al 70' ha bucato il portiere Simoni. La società, in occasione della partita di domani, ha ricordato su X quella vittoria pubblicando anche il video del gol dell'uruguaiano. Di seguito il post.
⏪ L’ultima vittoria a Pisa firmata Rubén Sosa#PisaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/dqUpsva8Ge— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 29, 2025