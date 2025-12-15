Fiorentina, sono ore concitate: la decisione del club su Vanoli

La crisi della Fiorentina è sempre più profonda, il club sta riflettendo sul futuro in primis di Vanoli e di alcuni dirigenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

La Fiorentina è nel baratro, la crisi che dura da inizio stagione non sembra essere destinata a finire e dopo il ko in casa col Verona la situazione è precipitata definitivamente.

La società si è trattenuta, insieme a squadra, tecnico e staff, a lungo nella pancia del Franchi per un confronto immediato dopo la sconfitta. I vertici si sono presi del tempo per riflettere sul da farsi e ovviamente, anche sul futuro di Vanoli. Nella mattinata di oggi il confronto è proseguito al Viola Park, dove la squadra è in ritiro fino a data da destinarsi, e al momento il tecnico sembra essere stato confermato per le prossime due gare: quella di Conference a Losanna e quella di campionato con l'Udinese.

La riflessione dei vertici non è stata solo sull'allenatore, c'è l'idea di riportare ordine anche dal punto di vista dirigenziale e dunque, non si escludono cambiamenti anche su questo fronte. Prosegue la ricerca di un dirigente che possa portare un po' di serenità e far ritornare a girare il meccanismo.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE