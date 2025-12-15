UEFA, 10 milioni ai club italiani che non giocano le coppe nel 2026/27
I club di Serie A che non si qualificheranno alle coppe europee per la stagione 2026/27 potranno contare su un totale di 10 milioni di euro provenienti dalla UEFA.
Come riporta Calcio e Finanza, questo quanto emerge da una circolare della Federcalcio europea a seguito dello schema di solidarietà per la stagione 2025/26, destinato ai club che nella prossima stagione non parteciperanno alle fasi a girone di Champions League, Europa League e Conference League.
Nel suo piccolo la UEFA prevede già una distribuzione di ricavi dalla vendita dei diritti delle tre competizioni anche a chi non vi prende parte, con l’obiettivo di sostenere l’equilibrio competitivo dei campionati nazionali e rafforzare, a sua volta, le basi strutturali del calcio professionistico europeo.