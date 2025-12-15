Lazio, Noslin e il segreto del suo ritorno: "Ho lavorato su..."

Tijjani Noslin ha commentato, ai microfoni ufficiali del club, il gol segnato contro il Parma, esprimendo tutta la sua gioia

Quando rivede il gol Tijjani Noslin è visibilmente emozionato. Le riprese della Lazio, pubblicate sul canale YouTube della società, non nascondono di certo quello sorriso stampato in faccia che lo ha sempre caratterizzato, ma oggi un po' di più. La sua rete contro il Parma vale tre punti d'oro, è la seconda in campionato e arriva al termine dell'ennesima ottima prestazione da subentrato. Nel medesimo video Noslin risponde ad alcune domande sul suo momento, sulla partita del Tardini e sul gol, ma soprattutto ci tiene a sottolineare la sua gioia dopo il duro lavoro svolto in questi mesi.

IL GOL - "Sono veramente felice, ho lavorato molto sulla mia preparazione fisica andando tutti i giorni in palestra e oggi si vedono i risultati. Sono contento di esserci riuscito. Sono rimasto calmo e sono felice di aver segnato".

DEDICA - "Il gol lo dedico a me stesso. Ho lavorato duramente per lasciare il segno. Per me è importante sfruttare ogni momento. Sono contento di aver aiutato la squadra a raggiungere la vittoria".

UNA CANZONE PER LA VITTORIA DI PARMA - "In questo periodo sto ascoltando musica olandese e americana. Direi Broederliefde, che è nella playlist di Spotify che ascolto prima di giocare".