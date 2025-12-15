Lazio, tutto pronto per la cena di Natale: dove si svolgerà
Al consueto appuntamento di fine anno stavolta ci si arriva col sorriso, vista la grande vittoria di Parma
15.12.2025 08:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Il super gol di Noslin al Tardini ha permesso alla Lazio di vivere una cena natalizia serena, grazie a tre punti preziosi in classifica e all’entusiasmo generato da una vittoria conquistata nonostante un grado di difficoltà molto elevato.
La squadra, ad eccezione di Dia e Dele-Bashiru, partiti con le rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, si ritroverà questa sera a Spazio Novecento all’Eur per il tradizionale appuntamento di fine anno.
Una breve parentesi di convivialità prima di tornare a concentrarsi sul campionato: da domani, infatti, scatterà la preparazione in vista della sfida contro la Cremonese di Davide Nicola, ultimo impegno all’Olimpico dell’anno solare.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.