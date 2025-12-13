Lazio, a Parma devi segnare! Il dato in trasferta è terribile
RASSEGNA STAMPA - Il primo obiettivo della Lazio questa sera sarà quello di gonfiare la rete del Parma. La squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di vincere, ma prima ancora di ritrovare la via del gol in trasferta. Nel corso di questa stagione, infatti, i biancocelesti hanno fatto tremenda fatica fuori casa conquistando solo 5 punti dei 19 complessivi, ma soprattutto segnando appena 3 gol su 16 e tutti contro la stessa squadra: il Genoa.
RECORD NEGATIVO - La partita in programma alle 18.00 presso lo Stadio Tardini, valida per la quindicesima giornata di Serie A, sarà quindi un'occasione enorme per la formazione biancoceleste, volenterosa di sfatare questo tabù e interrompere un digiuno in trasferta che dura da quattro partite (Atalanta, Pisa, Inter e Milan). Toccare quota cinque, e quindi non segnare neanche con il Parma, per la Lazio significherebbe in primo piano doversi porre davanti a un problema evidente, mentre in secondo, come riporta il Corriere dello Sport, replicare una situazione negativa che in casa biancoceleste non si presentava dall'8 dicembre 1991 all'8 marzo 1992.
IL PRECEDENTE - In quell'occasione in panchina c'era Dino Zoff e l'astinenza iniziò in una trasferta contro la Cremonese terminata 0-0, proseguì con quattro 1-0 consecutivi contro: la Sampdoria, lo stesso Parma, l'Atalanta, l'Inter, il Genoa, concludendosi a Torino contro la Juve, nella partita terminata 1-1 con il vantaggio di Riedle all'83' che fu un enorme sospiro di sollievo per i biancocelesti, nonostante il pareggio al 90' di Schillaci.