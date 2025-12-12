Parma - Lazio, intervista doppia per Cremaschi e Castellanos - VIDEO

Castellanos e Cremaschi presentano Parma - Lazio. La gara sarà visibile su CBS Sports Golazo, che ha rilasciato una breve intervista doppia dei due calciatori che si affronteranno al Tardini. 

Entrambi hanno un passato negli Stati Uniti: l'esterno dei crociati ha giocato nell'Inter Miami; l'argentino invece nel New York City, prima di passare al Girona. 

Di seguito il filmato pubblicato su Instagram.

