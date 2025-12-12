Lazio, Dalla Palma fissa l'obiettivo: si punta a tre vittorie di fila

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Alberto Dalla Palma ha commentato le prossime gare che dovrà affrontare la Lazio contro Parma, Cremonese e Udinese, soffermandosi poi anche sul mercato.

In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Alberto Dalla Palma ha commentato le prossime gare che dovrà affrontare la Lazio contro Parma, Cremonese e Udinese, soffermandosi poi anche sul mercato. Di seguito le sue parole.

"Nove punti nelle prossime tre giornate si possono fare. A Parma ci hanno vinto quasi tutti; l'Udinese stranamente soffre più in casa che fuori, è una squadra fisica dove ogni tanto spunta Zaniolo, ma è la peggiore degli ultimi anni; la Cremonese contro le big in casa le ha perse tutte: io ai nove punti ci credo. Ti porterebbe a quota 28 e a gennaio ti giochi queste situazioni di mercato che sarà a saldo zero. E se vorrai azzardare qualcosa devi cedere un big".

"Secondo me i cambi in corsa sicuri di sabato sono Noslin per Cancellieri, che non può fare novanta minuti, e poi Dia per Castellanos, o viceversa. Il senegalese potrebbe anche giocare dall'inizio al posto del Taty, perché poi dovrà farle tutte vista che Dia parte. Tra i due preferisco l'argentino".