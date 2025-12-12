Serie A | Stulic si sblocca e batte il Pisa: vince il Lecce
Vittoria per il Lecce nella prima gara della quindicesima giornata di Serie A. Decisivo il primo gol in Serie A di Nikola Stulic, che ha permesso ai giallorossi di battere il Pisa di Gilardino.
12.12.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Vittoria per il Lecce nella prima gara della quindicesima giornata di Serie A. Decisivo il primo gol in Serie A di Nikola Stulic, che ha permesso ai giallorossi di battere il Pisa di Gilardino.
La squadra di Di Francesco torna al successo e sale al tredicesimo posto a quota 16 punti in classifica.
I nerazzurri, invece, si fermano in terzultima posizione a soli dieci punti.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.