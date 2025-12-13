Lazio, la società suona la carica: il 'Matchday' in vista di Parma
Alle ore 18.00 la Lazio tornerà in campo nella quindicesima giornata di Serie A contro il Parma. La squadra di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Bologna, si rimetterà a caccia dei tre punti nella trasferta odierna.
IL MATCHDAY - Per ricordare l'appuntamento presso lo Stadio Tardini, la Lazio ha pubblicato il consueto 'Matchday' sui propri canali social, scegliendo come uomo copertina per la sfida di questo pomeriggio Matteo Guendouzi, uno dei giocatori maggiormente cresciuti nelle ultime partite.
Il centrocampista francese, ripreso in una foto in cui incita il pubblico laziale, partirà titolare contro il Parma e sarà anche lui a dover guidare la Lazio a una vittoria in trasferta che manca dalla partita di Genova.
️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇𝐃𝐀𝐘 #ParmaLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/yMfcC8IYod— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 13, 2025