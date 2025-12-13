Lazio, la società suona la carica: il 'Matchday' in vista di Parma

La Lazio, pubblicando un post sui propri canali social, ha ricordato l'appuntamento di questa sera della squadra di Sarri contro il Parma
13.12.2025 10:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, la società suona la carica: il 'Matchday' in vista di Parma

Alle ore 18.00 la Lazio tornerà in campo nella quindicesima giornata di Serie A contro il Parma. La squadra di Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro il Bologna, si rimetterà a caccia dei tre punti nella trasferta odierna. 

IL MATCHDAY - Per ricordare l'appuntamento presso lo Stadio Tardini, la Lazio ha pubblicato il consueto 'Matchday' sui propri canali social, scegliendo come uomo copertina per la sfida di questo pomeriggio Matteo Guendouzi, uno dei giocatori maggiormente cresciuti nelle ultime partite. 

Il centrocampista francese, ripreso in una foto in cui incita il pubblico laziale, partirà titolare contro il Parma e sarà anche lui a dover guidare la Lazio a una vittoria in trasferta che manca dalla partita di Genova. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.