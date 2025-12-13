Lazio, Sarri chiede più gol: Noslin scala le gerarchie

Sarri cerca di risolvere il problema in attacco. Castellanos fa fatica, Dia probabilmente partirà per la Coppa d'Africa e Noslin, intanto, scala posizioni.

RASSEGNA STAMPA - Emergenza gol: Sarri cerca una soluzione. L'ultimo attaccante ad andare a segno è stato Noslin, nel match con il Lecce del 23 novembre; mentre Castellanos il 29 settembre con il Genoa, Dia addirittura il 31 agosto con il Verona. Veramente troppo poco.

Il punto fermo dell'attacco biancoceleste rimane Castellanos e con molta probabilità sarà così anche contro il Parma. Ha recuperato dall'infortunio da pochi giorni, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Proprio per questo, non può reggere da solo l’intero peso dell’attacco e la staffetta è diventata una necessità.

Dia o Noslin? Ad oggi, non sembrano esserci dubbi. L'attaccante olandese sta scalando posizioni, nei pochi minuti che gli vengono concessi sta riuscendo a mettere in mostra le sue qualità. O almeno si intravedono. Non sempre preciso, ma vivo, coinvolto, dentro la partita. Dia, invece, non ha convinto in questi primi mesi, Noslin sarà chiamato a sostituirlo quando partirà per la Coppa d'Africa. L'annuncio, come riporta il Corriere dello Sport, è atteso per oggi.

La Lazio ha tre punte, ma è troppo faticoso andare in gol. Castellanos è il titolare, alle spalle uno tra Dia e Noslin negli ultimi trenta minuti: una giostra che gira, con ruoli da ridefinire, e Sarri che cerca una soluzione al problema del gol che affligge il reparto offensivo biancoceleste.