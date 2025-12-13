Cagliari, Gaetano torna sulla vittoria contro la Roma: le parole

Gianluca Gaetano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato sulla vittoria di sabato contro la Roma.

RASSEGNA STAMPA - Un gol importantissimo, per lui e la città di Cagliari. Gianluca Gaetano ha trascinato il Cagliari alla vittoria contro la Roma grazie a un gran gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Ora l'ex Napoli insegue la rinascita. In un'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport, Gaetano ha parlato degli anni a Napoli, delle sue difficoltà e di questo inizio di stagione a Cagliari. In particolare, soffermandosi sula vittoria di sabato scorso contro il gli uomini di Gasperini. Di seguito le sue parole:

"È stata un'emozione fortissima, una scarica di sentimenti. Specie perché quella giocata ha portato la vittoria. Avevamo già fatto prestazioni di livello in campionato e solo per qualche distrazione e un po' di sfortuna ci mancava un successo così. E poi ho pensato ai mesi in cui sono rimasto fermo per il problema al ginocchio, l'operazione, la riabilitazione, qualche acciacco postumo. Insomma, era da tanto tempo che non stavo così bene e per questo sento di meritarmi il gol alla Roma".