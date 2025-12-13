Lazio, talismano Zaccagni: un suo gol vale tre punti

La Lazio può contare su un Mattia Zaccagni più maturo e più leader, ma soprattutto per la sua tradizione con le vittorie: assicurate quando segna

RASSEGNA STAMPA - In una stagione complicata per mille motivi, su tutti l'impossibilità di fare mercato, la Lazio si è potuta affidare al proprio capitano e leader tecnico. Mattia Zaccagni ha compreso il senso della fascia che ha al braccio e del 10 che porta sulle spalle, se ne è caricato il peso e con questo la responsabilità di guidare i suoi compagni nei momenti difficili, condividendo con loro i successi negli attimi più gioiosi.

IL DATO SU ZACCAGNI - Zaccagni, d'altronde, non è solo il capitano della Lazio e il suo 'Diez', ma è anche l'uomo più incisivo e decisivo. A confermarlo, d'altronde, sono i dati. Come riporta Tuttosport, infatti, ogni volta che Mattia Zaccagni ha trovato la via del gol da agosto 2024 fino a oggi la Lazio ha sempre vinto. In una stagione e mezza, o poco meno, Zac ha gonfiato 14 volte la porta consegnando prima alla propria squadra altrettante vittorie.

Una certezza, insomma, in un momento in cui la Lazio ha bisogno di appigli e luoghi sicuri. Zaccagni in questa stagione sta riuscendo a dare qualcosa in più del solito e anche in zona gol i passi in avanti, almeno nella produzione offensiva, sono evidenti. Contro il Milan segna di testa nel finale, contro il Bologna propizia il vantaggio di Isaksen dopo un'ottima opposizione di Ravaglia proprio sul suo tiro. La speranza è che contro il Parma, questa sera, sia lui a interrompere il digiuno di gol in trasferta dando continuità al dato sopracitato.