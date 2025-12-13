Calciomercato Lazio | Concorrenza per Loftus-Cheek: i dettagli

La Lazio segue Ruben Loftus-Cheek, ma non è l'unico club ad aver puntato il centrocampista del Milan in vista di gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO - La società biancoceleste si muove sotto traccia per tentare di accontentare Sarri in vista del mercato di gennaio. Il tecnico toscano non vuole cambiare giusto per il gusto di farlo: se la Lazio potrà intervenire andando a rinforzare la rosa, allora ci sarà il suo placet. Altrimenti, tanto vale non intervenire.

La Lazio ha bisogno di un centrocampista. Non è l'unico ruolo che necessiterebbe di un innesto, ma è in quella posizione che Sarri ha individuato il potenziale punto di svolta. Poi, in lista, ci sarebbero anche attaccanti e difensori da inserire in un gruppo da cui il Comandante vuole tirare fuori 7-8 giocatori in grado di portare la Lazio in alto e con cui costruire un progetto convincente.

Nomi nuovi, ma anche vecchie conoscenze. Nella giornata di ieri è tornato in auge in orbita Lazio il nome di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese non è centrale nel Milan di Allegri, il club rossonero ha bisogno di sfoltire la rosa, ma rimane comunque un'opzione complicata per via del suo ingaggio.

Il suo profilo è di quelli che fanno gola a tanti, Loftus-Cheek è un giocatore importante che ha vissuto proprio con Sarri l'apice della sua carriera al Chelsea. Un giocatore che, se in condizione, può fare la differenza in Serie A. Proprio per questo, secondo Niccolò Ceccarini, anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul classe '96. L'idea - riporta il giornalista - sarebbe uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli che non sta convincendo dalle parti di Castel Volturno. Lukaku sta tornando, al Milan serve un attaccante. La situazione è da monitorare.