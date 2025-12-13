Lazio, Dia in Coppa d'Africa: il Senegal lo ha convocato
Boualye Dia è stato convocato dal Senegal per la Coppa d'Africa. Dopo la notizia di Fisayo Dele-Bashiru, anche lui rientrato tra i giocatori della Nigeria che partiranno per la spedizione continentale, è arrivata la conferma per l'attaccante della Lazio.
PARMA - Entrambi saranno regolarmente a disposizione per la partita delle 18.00 contro il Parma, ma con le valige pronte per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali una volta terminata la sfida contro i crociati.
GLI APPUNTAMENTI - Il cammino del Senegal in Coppa d'Africa avrà inizio il 23 dicembre. Inserito nel gruppo D, affronterà per primo il Botswana, il 27 dicembre se la vedrà con il Congo e il 30 contro il Benin. La speranza di Dia è che, dopo un inizio di stagione complicato, l'attaccante possa ritrovare fiducia con indosso la maglia della propria Nazionale.