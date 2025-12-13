Lazio-Parma, dalla MLS alla Serie A: Castellanos sfida Cremaschi

Una sfida nella sfida tra due prodotti del calcio americano: da una parte, sponda Lazio, l'idolo dei NYC Castellanos, dall'altro Cremaschi, talento di Miami

La partita tra Parma e Lazio in programma questa sera, alle ore 18.00, presso lo Stadio Tardini non sarà solo una sfida tra due squadre che ambiscono, per obiettivi differenti, ai tre punti in classifica. All'interno delle stesse formazioni, dei giocatori che scenderanno sul terreno di gioco, o partiranno dalla panchina, ci sono altri match da seguire con particolare attenzione e curiosità.

A proposito di curiosità, sicuramente la suscita la sfida che metterà di fronte Valentìn Castellanos per la Lazio e Benjamin Cremaschi per il Parma. L'attaccante e il centrocampista, infatti, sono accomunati da un passato che li ha visti entrambi giocare, crescere e sbocciare in MLS.

UN PASSATO AMERICANO - Prima di trasferirsi al Girona, e quindi alla Lazio, il Taty era stato per quattro anni il centravanti titolare dei New York City, squadra con cui vanta più presenze (134), più gol (59) e più assist (24) di tutta la sua carriera. Allo stesso modo, Cremaschi è uno dei giovani talenti lanciati dal campionato americano e più precisamente dall'Inter Miami di David Beckham. Di nazionalità statunitense, ma con origini italiane, il classe 2005 ha condiviso lo spogliatoio con Lionel Messi, giocando al suo fianco per due anni, ma anche con leggende come Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suarez.