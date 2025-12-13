Castellanos, ora o mai più: la Lazio chiede una svolta. E a gennaio...

Valentin Castellanos è finito sotto la lente d'ingrandimento. A gennaio può partire, ma intanto alla Lazio serve che ritrovi la via del gol.

RASSEGNA STAMPA - Serve un cambio di rotta. La Lazio vuole trovare continuità per la corsa all'Europa, le prossime tre sfide saranno contro Parma, Cremonese e Udinese. Per trovare i risultati, però, serve fare gol. E l'attaccante titolare della Lazio sembra essere particolarmente in difficoltà.

Valentin Castellanos è rientrato da appena tre partite dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un mese e mezzo. Ha messo nelle gambe poco meno di 90 minuti con il Milan (fra la partita di campionato e quella di Coppa Italia) e altri 60 con il Bologna. Oggi, a Parma, punta ad aumentare la condizione, ma soprattutto a migliorare una statistica.

Infatti, come riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, Castellanos sotto la guida di Sarri ha realizzato appena 4 reti in 43 presenze. Numeri non all'altezza per un centravanti e che l'argentino dovrà cercare di migliorare. La Lazio gli chiede una svolta, a gennaio poi si vedrà. L'ex Girona non è incedibile, anzi. Rimane uno dei papabili a partire, tramite la sua cessione la Lazio potrebbe reinvestire nei profili voluti da Sarri.

A gennaio il valore netto a bilancio del Taty si aggirerà intorno agli 8,5 milioni, la sua cessione può rappresentare un’ottima occasione per far registrare una plusvalenza importante al club. Sarri vuole un'altra punta, diversi club sono su Castellanos, ma adesso la Lazio ha bisogno che dia una sterzata. Anche perché l'ultima volta che l’argentino ha centrato il bersaglio era agosto, quando ha fatto la differenza contro il Verona alla seconda di campionato

.