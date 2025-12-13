Parma - Lazio, le probabili formazioni: tre cambi per Sarri
Dopo il pareggio contro il Bologna, la Lazio vola al Tardini per affrontare il Parma di Cuesta. Sarà l'ultima partita per Dia e Dele-Bashiru, prima di partire per la Coppa d'Africa (il 15 dicembre). Oltre a Hysaj e Gigot fuori lista, Sarri dovrà sicuramente fare a meno di Gila, squalificato per una giornata. Cambierà quindi la coppia dei centrali, con Patric in pole su Provstgaard per affiancare Romagnoli davanti a Provedel in porta. Sulle fasce, Pellegrini va verso il ritorno dal primo minuto a sinistra, con Nuno Tavares destinato alla panchina; confermato invece Marusic a destra. A centrocampo è tornato Cataldi, pronto a riprendersi il posto in regia con Guendouzi e Basic come mezzali. Rovella è ancora out, torna a gennaio. In attacco non sarà a disposizione Isaksen per un problema all'adduttore (lesione di basso grado): sarà Cancellieri a completare il tridente con Castellanos e Zaccagni.
PARMA (3-5-2): Corvi; Trabucchi, Valenti, Delprato; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.