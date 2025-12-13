Lazio, Cataldi confermato in regia: Sarri conta su di lui
RASSEGNA STAMPA - Sarà ancora Cataldi a guidare il centrocampo quest'oggi al Parma. Dopo il recupero in extremis contro il Bologna, oggi Danilo si concede il bis. Ha recuperato in brevissimo tempo dall'infortunio, saltando soltanto il doppio incontro contro il Milan di Allegri.
A sostituirlo è stato Vecino, ma Cataldi ha un passo in più in quel ruolo. Sarri conta su di lui, è tornato il punto cardine della Lazio proprio come durante il primo corso biancoceleste del Comandante; il quale, adesso, può ringraziare la Fiorentina per aver scelto di non riscattarlo in estate.
In attesa del rientro di Rovella, Cataldi detterà i tempi della Lazio e continuerà a scalare posizioni. In campo e nella storia.
Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, all'Olimpico contro il Bologna ha toccato quota 200 partite in Serie A con la Lazio, 258 quelle complessive considerando tutte le competizioni in biancoceleste.