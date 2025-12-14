Parma - Lazio, in America difendono Basic: "Estevez è un attore!" - VD
14.12.2025 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Due espulsioni al Tardini. Contro il Parma, la Lazio ha chiuso in nove riuscendo comunque a vincere grazie al gol di Noslin. L'arbitro Marchetti ha estratto prima il rosso a Zaccagni e poi a Basic.
Sull'episodio del croato, la televisione statunitense CBS Sports Golazo ha commentato l'azione e la decisione del direttore di gara, secondo loro assolutamente sbagliata.
Per loro, il centrocampista biancoceleste avrebbe meritato solo l'ammonizione. "Estevez dovrebbe andare a Hollywood, non su un campo di calcio", ha aggiunto Mike Grella in studio. Di seguito il video.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.