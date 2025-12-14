Lazio - Cremonese, le probabili formazioni: Sarri in emergenza
Dal Tardini si torna all'Olimpico. La Lazio aspetta la Cremonese dopo l'eroica vittoria in nove contro il Parma. Sarri dovrà fare a meno di Zaccagni e Basic, espulsi sabato, e di Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa. Ma tornerà a disposizione Gila, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna. Proprio lo spagnolo ricostruirà la coppia al centro della difesa con Romagnoli; sulle fasce attesi ancora Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. A centrocampo potrebbe rivedersi Vecino dal primo minuto, con Cataldi e Guendouzi. In panchina ci sarà solo Belahyane; Rovella tornerà a gennaio. Nel tridente d'attacco, il posto del capitano se lo giocheranno Noslin e Pedro, con Cancellieri nuovamente a destra (Isaksen out, proverà a tornare contro l'Udinese) e Castellanos al centro.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro. All.: Sarri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.