Fiorentina, Zenga: "Mercato sbagliato. Giocatori come Cataldi e Bove..."

L'ex portiere Walter Zenga ha analizzato il momento della Fiorentina ancora ko in campionato per mano del Verona

La Fiorentina rischia di retrocedere in Serie B. Se è vero che la stagione è ancora lunga è anche vero che la squadra guidata da Vanoli continua a perdere in campionato dove in 15 giornate ha raccolto appena sei punti. I viola sono ultimi in classifica già a -8 punti dalla quartultima.

Una situazione davvero difficile e che, Walter Zenga, imputa a un mercato sbagliato dalla società. L'ex portiere ha analizzato la questione ai microfoni di Sky Sport 24.

"Quanto ha speso la Fiorentina tra Piccoli e compagnia bella? Ha speso tantissimo ma la dimostrazione che spendere tanto non serve a niente. Ti faccio due nomi: Cataldi e Bove. Il secondo lo hanno perso per cose extra campo. Cataldi e Bove erano due giocatori che davano carattere e sostanza. Quelli che sono stati comprati insieme non giocano bene".

