"Buttateli fuori tutti". Noslin fa esplodere la gioia di Zappulla - VIDEO
13.12.2025 21:25 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
La Lazio espugna il Tardini e lo fa grazie alla rete di TJ Noslin. Un successo eroico dei biancocelesti che in nove contro undici fa esultare i tanti tifosi laziali presenti a Parma e fa esplodere di gioia il nostro Zappulla. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO
autore
Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.