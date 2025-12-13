GALLERY - Parma-Lazio, la decide Noslin: gli scatti del match
Una Lazio determinata, volenterosa e sempre in partita riesce a vincere contro il Parma nonostante l'espulsione di Zaccagni e poi quella di Basic. All'82' arriva il gol di Noslin a decidere la sfida e a consentire alla squadra di Sarri di ottenere tre punti pesantissimi. Un risultato meritato per quanto mostrato in campo e ancor di più per la cornice di pubblico che ha supportato la squadra sl Tardini: 4000 tifosi della Lazio hanno seguito Castellanos e compagni nella penultima partita prima del Natale.
Con questo successo, l'Europa non è più un miraggio, anzi, la classifica migliora notevolmente con un deciso salto dei biancocelesti verso la parte alta della graduatoria, quella che potrebbe portare alla qualificazioe in una delle coppe europee.
Le azioni salienti del match, la rete di Noslin, l'esultanza in campo e quella sotto il settore ospiti insieme ai tifosi: riviviamo la partita di questa sera con gli scatti più belli de Lalaziosiamonoi.it.