SONDAGGIO - Parma-Lazio, vota il migliore in campo
Una Lazio coraggiosa e lucida riesce a non subire nulla contro il Parma, anzi: nonostante la doppia espulsione, prima quella di Zaccagni e poi quella di Basic, i biancocelesti rimangono in gara, si fanno vedere più volte dalle parti di Corvi e poi riescono a trovare il gol del vantaggio con Noslin, conquistando in questo modo tre punti fondamentali per le proprie ambizioni.
La rete dell'olandese è stata decisiva per il risultato, così come la grande parata di Ivan Provedel sulla conclusione insidiosa di Estevez. E poi va sottolineata la grande prova di Cataldi, assist-man e affidabile perno del centrocampo firmato Sarri. Ora la testa dovrà andare subito al prossimo appuntamento, quello contro la Cremonese di sabato 20 dicembre.
Ma prima di archiviare la vittoria contro il Parma, è il momento di decretare il migliore in campo, potrete falro nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).