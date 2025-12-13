CLASSIFICA - Lazio, che salto! Ora l'Europa non è più un miraggio
Vittoria importantissima contro il Parma, tre punti pesantissimi conquistati dalla Lazio. Con il successo di questa sera al Tardini, la squadra di Sarri, oltre a guadagnarne dal punto di vista del morale e della fiducia, fa un grande salto in classifica. Arrivando a quota 22, supera sia Sassuolo che Cremonese, mentre l'Atalanta, impegnata contro il Cagliari, potrebbe finire al massimo a pari punti con i biancocelesti.
Ora l'Europa non è più un miraggio, anzi. La Juventus, in attesa dell'impegno di domani contro il Bologna, è solamente a una lunghezza di distanza (23), a 24 punti il Como, che dovrà vedersela con la Roma nel match che chiuderà il quindicesimo turno di Serie A. E il Bologna, attualmente quinto, è comunque a 25.
Insomma, quella di questa sera è una vittoria che consente di guardare con maggiori fiducia il prosieguo del campionato, a partire dalla partita contro la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre all'Olimpico, l'ultimo appuntamento prima del Natale.