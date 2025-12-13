Lazio, Rovella esulta dopo il Parma: "Contro tutti!" - FOTO
La Lazio batte in nove il Parma. Nonostante le due espulsioni di Zaccagni e Basic, i biancocelesti sono riusciti a vincere grazie al gol di Noslin.
13.12.2025 20:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Su Instagram, Nicolò Rovella ha esultato per il risultato protestando contro l'arbitraggio di Marchetti.
Questo è ciò che ha scritto: "Che squadra! Contro tutti!".
